شكرا لقرائتكم 20 مليون + 3 من "أبو دكة".. الخليج 365 يكشف آخر تسعيرة لبيع إسلام عيسى للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365 النقاب عن تفاصيل المفاوضات السرية بين الأهلى والمصري البورسعيدى، حول صفقة بيع إسلام عيسى مهاجم المصرى للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

Advertisements

وعلم "الخليج 365" أن المصرى رحب ببيع إسلام عيسى للأهلى لكنه أشترط الحصول على 20 مليون جنيه مع استعارة 3 لاعبين من الفريق الأحمر وهم أحمد الشيخ وباسم على وأحمد علاء، الذين لازموا دكة الأهلى طوال الموسم، مؤكدين أن عيسى يعد واحد من أهم لاعبي الفريق، وبالتالى لا بد من وجود عائد كبير حال الاستقرار على بيعه.

وبات إسلام عيسى أحد الخيارات المهمة أمام الأهلى لتدعيم خط الهجوم، إلا أن هناك أصوات داخل النادي ترفض ضم اللاعب من المصري مباشرة وتطالب بتأجيل الأمر، ونقل الدفة للاعبين آخرين لا يقلوا عن عيسى على مستوى القدرات الفنية والبدنية وعلى رأسهم كريم بامبو، الذي لن يكلف التعاقد معه النادي مليماً واحداً نظراً لكونه لاعباً حرا.