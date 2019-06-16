مصير رمضان صبحى يحدد انضمام بامبو للأهلى...

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جدة - عمرو شويل تربط لجنة التخطيط بالأهلى مصير كريم بامبو نجم هجوم الإسماعيلي المنتهي عقده مع ناديه ،بمصير مفاوضات تجديد استعارة رمضان صبحي من نادي هيدرسيفيلد الانجليزي. Advertisements ورغم حصول الأهلى على توقيع كريم بامبو إلا أن اللجنة تنتظر حسم ملف رمضان صبحي ،والذي فى حالة النجاح فى ضمه سيتم صرف النظر عن الجناح الشاب، أمام فى حالة الفشل فى ذلك سيتم تفعيل التعاقد مع بامبو. ويدخل الأهلى فى مفاوضات مكثفة مع هيدرسيفيلد لتجديد استعارة رمضان صبحي فى ظل تعذر ضم اللاعب بشكل نهائي، بسبب مغالاة النادي الانجليزي فى ملف بيعه.

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