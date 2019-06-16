مشاهدة مباراة قطر وباراجواي بث مباشر كورة ستار KORA STAR بث مباشر مباراة قطر وباراجواي beIN MAX كورة...

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باراجواي وقطر بث مباشر مشاهدة ماتش قطر وباراجواي كورة أون لاين مباراة قطر وباراجواي كورة لايف مباراة قطر وباراجواي بث مباشر يلا شوت مباراة قطر وباراجواي الاسطورة للبث المباشر مباراة قطر وباراجواي، تنطلق المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش، وتُنقل المباراة على قناتي beIN SPORTS MAX 3 HDو beIN SPORTS MAX 4 HD بتعليق من يوسف سيف وسوار الذهب.

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