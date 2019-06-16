جدول وموعد مباريات مصر القادمة في مباريات كاس إفريقيا 2019| موعد مباراة مصر القادمة

نتابع معكم موعد مباريات مصر في مباريات كاس إفريقيا 2019، والتي ستجري في الشهر الجاري في الجمهورية المصرية، ومعا اقتراب موعد مباراة افتتاح كاس إفريقيا 2019، يكثر البحث في جوجل عن موعد مباراة مصر القادمة في كاس إفريقيا 2019، وجدول مباريات المنتخب المصري في بطولة إفريقيا 2019، وتوقيت كل مباريات مصر في البطولة الإفريقية.

موعد مباريات مصر القادمة

المنتخب المصري يتواجد في المجموعة الأولى، بجانب كل من منتخب زيمبابوي، ومنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى منتخب أوغندا، وستكون أول مباريات مصر في كأس إفريقيا، يوم الجمعة الموافق ل 21 يونيو 2019، وسيكون الموعد معا مباراة مصر وزيمبابوي، أما ثاني مباريات المنتخب المصري في كأس إفريقيا 2019، ستكون يوم الأربعاء الموافق ل 26 يونيو 2019، وسيكون الموعد مع موعد مباراة مصر وجمهورية الكونغو، وذلك في مباريات الجولة الثانية من المجموعة.

ودائما مع مواعيد مباريات المنتخب المصري في كأس إفريقيا 2019، حيث في مباريات الجولة الثالثة من المجموعة، سيكون الموعد مع موعد مباراة مصر وأوغندا، وذلك يوم الأحد الموافق ل 30 يونيو 2019.

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جدول مباريات مصر في كأس إفريقيا 2019

المباراة الموعد التوقيت مباراة مصر وزيمبابوي الجمعة 21-6-2019 22.00 مباراة مصر وجمهورية الكونغو الأربعاء 26 يونيو 2019 22.00 مباراة مصر وأوغندا الأحد 30 يونيو 2019 21.00

توقيت مباريات مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية، هو بتوقيت مصر المحلي GMT +2.

موعد مباراة مصر القادمة

قبل مباريات مصر في كاس إفريقيا 2019، يجرى المنتخب المصري مباراة ودي ضد غينيا، وسيكون موعد مباراة مصر وغينيا الودية اليوم الأحد، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة ليلا بتوقيت مصر المحلي، ومن هنا تجدون تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر اليوم مجانا.