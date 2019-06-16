رسمياً.. ماوريتسيو ساري مديرا فنيا لنادي يوفنتوس

الموجز

أعلن يوفنتوس المتوج بطلا للدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة، تعيين ماوريتسيو ساري مدربا له بعد رحيل الأخير عن نادي تشلسي الإنجليزي الذي قاده للقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وأوضح نادي السيدة العجوز في بيان رسمي، عاد ماوريتسيو ساري إلى إيطاليا حيث درب معظم مسيرته، سيتولى مهامه في يوفنتوس بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022"، خلفا للمدرب ماسيميليانو أليجري الذي أعلن عن رحيله في ختام موسم 2018-2019.

من جهته، أعلن النادي اللندني توصله ويوفنتوس: "الاتفاق بشأن إنهاء مبكر لعقد ماوريتسيو ساري مع تشلسي الذي يتبقى منه عامان، بناء لطلبه".

ساري في يوفنتوس حتى 2022

وأكد تشلسي رحيل المدرب الذي تولى مهامه معه صيف 2018 خلفا لمواطنه أنطونيو كونتي، وقاده الى اللقب القاري وإنهاء الدوري الإنكليزي الممتاز في المركز الثالث.

وأشار النادي اللندني المملوك من الثري الروسي رومان أبراموفيتش الى أنه توصل والنادي الإيطالي الى "اتفاق بشأن إنهاء مبكر لعقد ماوريتسيو ساري مع تشلسي الذي يتبقى منه عامان، بناء لطلبه".

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وتابع: "ماوريتسيو يغادر تشلسي مع شكر كبير منا جميعا على العمل الذي قام به مع مساعديه خلال الموسم الذي أمضاه كمدرب، وعلى الفوز بلقب يوروبا ليج، وقيادتنا لنهائي مسابقة أخرى، والمركز الثالث في الدوري الممتاز".

أضاف "نهنئه أيضا على تولي دور من أكبر ما يكون في الدوري الإيطالي، ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

وبهذه الخطوة، يعود ساري الى بلاده حيث أمضى الجزء الأكبر من مسيرته. وحيث كانت المهمة الأخيرة له قبل الانتقال الى تشلسي، الإشراف على الإدارة الفنية لنابولي بين العامين 2015 و2018.

واختير ساري أفضل مدرب في إيطاليا لموسم 2015-2016، علما بأنه قاد نابولي الى الحلول وصيفا ليوفنتوس مرتين (2016 و2018).