ساري يعود إلى ايطاليا لتدريب يوفنتوس

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قال يوفنتوس اليوم الأحد إن ماوريتسيو ساري سيتولى تدريب الفريق بطل دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات على أمل تعزيز هيمنته المحلية والتتويج بلقب أوروبي.
وقضى ساري موسما واحدا مع تشيلسي وفاز معه بلقب الدوري الأوروبي وهو أول لقب كبير بمسيرته كما قاده للمركز الثالث بالدوري الانجليزي الممتاز.
ويحل ساري (60 عاما)، المعروف بتدخينه الشره، محل ماسيميليانو اليجري الذي ترك يوفنتوس في مايو آيار الماضي بعد أن توج بلقب الدوري المحلي خمس مرات متتالية وعزز رقم يوفنتوس بتحقيق اللقب للمرة الثامنة على التوالي بجانب أربعة ألقاب في كأس ايطاليا والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.
وقال مارينا جرانوفسكايا مديرة تشيلسي في بيان "خلال المحادثات التي أعقبت الوصول لنهائي الدوري الأوروبي أوضح ساري لنا رغبته القوية في العودة إلى ايطاليا".
وأضافت "يعتقد ساري أنه من المهم أن يبقى قريبا من أسرته".
وستزعج هذه الخطوة على الأرجح جمهور نابولي حيث قضى معهم ساري ثلاثة مواسم وحول الفريق إلى أكبر تهديد لهيمنة يوفنتوس.
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