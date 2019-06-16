شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. محمد عبدالمنصف يجدد تعاقده مع وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي وادي دجلة تجديد تعاقده مع المخضرم محمد عبدالمنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة موسم ليستمر في قيادة وحراسة مرمى «الغزلان» خلال الموسم المقبل.

واحتل عبدالمنصف، مع فريق وادي دجلة هذا الموسم المركز الرابع عشر في مسابقة الدوري الممتاز المصري برصيد 37 نقطة، بالفوز في 9 مباريات والتعادل في 10 والخسارة في 14، وأحرز الفريق 39 هدفا، ودخل مرماه 46، ويتبقى له مباراة أمام الإنتاج الحربي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خبر استمرار حارسه للموسم المقبل بعد تجديد عقده، تحت تعليق: «والآن دعونا نرحب بتجديد عقد حارسنا محمد عبدالمنصف مع فريقنا لمدة موسم».