شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يعين ساري مدرباً جديداً لـ3 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (ميلانو)

أعلن نادي يوفنتوس اليوم (الأحد) تولي ماوريتسيو ساري، مدرب نابولي وتشيلسي السابق، قيادة الفريق بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لمدة 3 سنوات، وذلك بعد رحيله عن نادي تشلسي الإنجليزي الذي قاده للقب الدوري الأوروبي الموسم المنصرم.

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ويحل ساري محل ماسيميليانو أليجري الذي ترك يوفنتوس في مايو الماضي بعد التتويج بلقب الدوري المحلي للمرة الثامنة على التوالي.

وأوضح نادي السيدة العجوز في بيان «الآن، عاد ماوريتسيو ساري إلى إيطاليا حيث درب معظم مسيرته. ومن اليوم، سيتولى مهماته في يوفنتوس بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022»، خلفا للمدرب ماسيميليانو أليغري الذي أعلن عن رحيله في ختام موسم 2019/2018.

من جهته، أعلن النادي اللندني توصله ويوفنتوس «لاتفاق بشأن إنهاء مبكر لعقد ماوريتسيو ساري مع تشلسي الذي يتبقى منه عامان، بناء لطلبه».