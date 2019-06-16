شكرا لقرائتكم عبد المنصف يجدد عقده مع دجلة لمدة موسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدد مسئولو نادى وادى دجلة، عقد محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول، لمدة موسم مقبل، بناءًا على رغبة اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق.
وجاء تجديد عبد المنصف عقده مع وادى دجلة لمدة موسم، خلال الجلسة التى عقدها مع حازم خيرت المشرف على الكرة، ولم تستغرق المفاوضات وقتًا طويلاً حيث اتفق الطرفان على كافة التفاصيل فى وقت قصير جدًا.
ويعد "أوسة" من أهم العناصر الأساسية فى الفريق الدجلاوى ويعتمد عليه اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى بشكل اساسى لتطبيق خطته التى تعتمد على بناء الهجمة بداية من حارس المرمى وصولًا لمرمى الخصم.
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