شكرا لقرائتكم إنهاء معسكر المنتخب الأوليمبى لإراحة اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، على إنهاء معسكر المنتخب والاكتفاء بوديتى أوزبكستان والذى خاضهما يومى 9 و11 يونيو الجارى وخسرهما الفراعنة بنتيجة 0 / 2 و2 / 3.
وفضل شوقى غريب منح اللاعبين راحة بسبب ضغط مباريات الدورى الفترة الأخيرة إلى جانب أن أنديتهم ستبدأ الإعداد للدورى خلال الأيام المقبلة، حيث جاء قراره بإنهاء المعسكر وعدم استكماله بعد إلغاء ودية فلسطين ثم مباراتى السودان.
ويأتى المعسكر ضمن استعدادات منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.
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