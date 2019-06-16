الزمالك يدرس ضم دبابة الإسماعيلى السابقة...

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جدة - عمرو شويل دخل الكولومبى كالديرون مهاجم الإسماعيلى السابق، دائرة اهتمامات نادى الزمالك للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفى المقبل. وسبق أن لعب كالديرون فى صفوف الإسماعيلى خلال المواسم الأخيرة قبل رحيله لنادى القادسية الكويتى، لكنه ترك بصمة مميزة فى الدورى المصرى بقميص الدراويش. وقام أحد وكلاء اللاعبين بعرض اسم كالديرون للانتقال لصفوف الزمالك فى الصيف المقبل، ليصبح ضمن أسماء المهاجمين الأجانب المرشحين للانضمام للقلعة البيضاء فى الميركاتو الصيفى المقبل.

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