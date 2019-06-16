شكرا لقرائتكم حملة توعية على السوشيال ميديا استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

نظمت لجنة الآنشطة السياحية باللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا، حملة توعية على السوشيال ميديا، استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا التى تنطلق الجمعة المقبل، وحتى 19 من الشهر المقبل.

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من جهته قال كامل أبو على رئيس لجنة الآنشطة السياحية باللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا، مصر 2019 ، بأن الهدف من حملة التوعية على السوشيال ميديا هو نشر السلوكيات الإيجابية بين المصريين بداية من استقبال السائحين بابتسامة من لحظة وصولهم المطارات المصرية مرورا بسلوكيات إيجابية كنظافة الأماكن السياحية .





وأضاف أيضا الالتزام الشديد بالتشجيع المثالى للمنتخب الوطنى والمنتخبات المشاركة من أجل أنجاح البطولة ورسم صورة ذهنية أيجابية تعود بالرواج على السياحة المصرية.