الأهلى يتسلم عقود هذا الثنائى والمفاوضات تبدأ...

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جدة - عمرو شويل تسلم مسئولو النادى الأهلى، عقود الثنائى محمود متولى مدافع الإسماعيلى وإسلام عيسى صانع ألعاب المصرى، تمهيدا للتفاوض مع أندية اللاعبين للحصول على خدماتهما فى الميركاتو الصيفى الجارى. وسبق ووقع محمود متولى وإسلام عيسى عقود الانتقال للنادى الأهلى، عن طريق أحد وكلاء اللاعبين الذى قام بتسليم مسئولى القلعة الحمراء العقود بشكل رسمى خلال الأيام القليلة الماضية. Advertisements وقام مسئولو الأهلى خلال الساعات الماضية بإرسال عرض رسمى للنادى الإسماعيلى لضم محمود متولى، بينما سيتم حسم إمكانية التعاقد مع إسلام عيسى بشكل رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة.

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