شكرا لقرائتكم ربيع ياسين: مباراة غينيا ستحدد الشكل الدفاعي والهجومي للفراعنة قبل كان 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شدد ربيع ياسين نجم الأهلى السابق والمدير الفنى لمنتخب الشباب ، عن أهمية اللقاء الودى الذى يجمع المنتخب الوطنى اليوم أمام نظيره الغينيى، ببرج العرب فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية التى تقام فى الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل
أوضح ياسين فى تصريحات لقناة "تايم سبورتس" أن مواجهة غينيا هامة للفراعنة، وسيستفيد منها المنتخب فنيا، خاصة وأنها ستحدد الشكل الدفاعى والهجومى للمنتخب .
أشار ياسين إلى أن المباراة ستقدم شكل جيد لتشكيل الفراعنة بغض النظر عن نتيجة اللقاء ، وأن كل ما يهم المنتخب خلال المواجهة سيكون الشكل الهجومى والدفاعى ، بالإضافة إلى الجوانب الخططية لخافيير اجيرى المدير الفنى للفراعنة
يذكر ان المنتخب يلتقى مع غينيا فى التاسعة من مساء اليوم وديا استعدادا لبطولة أمم أفريقيا التى تنطلق الجمعة المقبل بمواجهة مصر و زيمبابوى
كانت هذه تفاصيل خبر ربيع ياسين: مباراة غينيا ستحدد الشكل الدفاعي والهجومي للفراعنة قبل كان 2019... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.