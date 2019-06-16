شكرا لقرائتكم ربيع ياسين: مباراة غينيا ستحدد الشكل الدفاعي والهجومي للفراعنة قبل كان 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد ربيع ياسين نجم الأهلى السابق والمدير الفنى لمنتخب الشباب ، عن أهمية اللقاء الودى الذى يجمع المنتخب الوطنى اليوم أمام نظيره الغينيى، ببرج العرب فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية التى تقام فى الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل

أوضح ياسين فى تصريحات لقناة "تايم سبورتس" أن مواجهة غينيا هامة للفراعنة، وسيستفيد منها المنتخب فنيا، خاصة وأنها ستحدد الشكل الدفاعى والهجومى للمنتخب .

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أشار ياسين إلى أن المباراة ستقدم شكل جيد لتشكيل الفراعنة بغض النظر عن نتيجة اللقاء ، وأن كل ما يهم المنتخب خلال المواجهة سيكون الشكل الهجومى والدفاعى ، بالإضافة إلى الجوانب الخططية لخافيير اجيرى المدير الفنى للفراعنة

يذكر ان المنتخب يلتقى مع غينيا فى التاسعة من مساء اليوم وديا استعدادا لبطولة أمم أفريقيا التى تنطلق الجمعة المقبل بمواجهة مصر و زيمبابوى