شكرا لقرائتكم بازوكا: صحتى زى الفل وقدمت استقالتى للإسماعيلى.. لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد سيد عبد الرازق بازوكا رئيس قطاع الناشئين بالاسماعيلى، أن سبب اعتذاره عن العمل بالدراويش لرفضى منصب المستشار الفنى لرئيس الاسماعيلى مقابل الرحيل عن قطاع الناشئين، وليس لاسباب صحية وصحتى زى الفل

ويضيف بازوكا : " رفضت جلابية الاسماعيلى والعمل فى منصب المستشار الفنى الذى يبدو منصباً للوجاهة فقط دون دور على أرض الواقع "

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وكان الاسماعيلى قد أعلن تقدم سيد عبد الرازق "بازوكا" رئيس قطاع الناشئين للنادى باعتذار للمهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ، المشرف العام على قطاع الكرة عن عدم الاستمرار فى منصبه كرئيس لقطاع الناشئين لظروف صحية ألمت به مؤخرا.

ومن المقرر أن يبحث مجلس الإدارة عن البديل الأنسب لبازوكا من أجل تولى المهمة تحضيرا للموسم الجديد.