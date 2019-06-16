لجنة التخطيط للكرة بالأهلى تستمع لآراء فتحى مبروك حول تشكيل الأجهزة...

جدة - عمرو شويل انتهت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى من اجتماعًا هامًا عقدته اليوم الأحد برئاسة طه إسماعيل مع مدير قطاع الناشئين فتحى مبروك لمناقشة تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للموسم الجديد.

وشرح فتحى مبروك تصوره الكامل لتشكيلات الأجهزة الفنية، والتغييرات التى تم إجراؤها على الصعيدين الفنى والإدارى بما يحقق الطفرة المنتظرة على مستوى القطاع بأكمله.

من جهتها طلبت اللجنة الرد على بعض الاستفسارات وتوفير معلومات عن إحتياجات خطة العمل فى الموسم المقبل.

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قررت اللجنة عيد اجتماعًا ثانيا مع مبروك خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم الأمور المتعلقة بقطاع الناشئين.