شاهد تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم الودية| موعد مشاهدة مباراة مصر الودية...

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم مباشرة مجانا اليوم، وموعد مباراة مصر اليوم ضد غينيا هي مواجهة ودية، يخوضها الطرفين من اجل الاستعداد لمباريات كأس إفريقيا 2019 بمصر، ومباراة المنتخب المصري الودية اليوم ضد غينيا، هي المواجهة الودية الثانية للمنتخبين قبل البطولة الإفريقية 2019، وكان منتخب غينيا، تمكن من الفوز على حساب البنين بنتيجة هدف دون رد، والمنتخب المصري في المواجهة الودية الماضية، تمكن من الفوز على حساب تنزانيا.

توقيت مباراة مصر وغينيا اليوم

بداية مشاهدة مباراة مصر وغينيا اليوم الأحد 16-6-2019 الودية، سيكون ابتداء من الساعة السابعة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت لندن، وفي تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وفي تمام الساعة التاسعة ليلا بتوقيت مصر المحلي، وفي العاشرة من ليلة اليوم بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا مباشرة

القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا مباشرة اليوم الودية، ستكون هي كل من قناة أون سبورت المفتوحة على القمر الصناعي النيل سات، كما ستعرض مشاهدة مباراة مصر وغينيا اليوم مباشرة، على قناة تايم سبورت الرياضية المفتوحة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم الودية مجانا

في هذه الفقرة إليكم تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم الودية، وهي المواجهة الأخيرة للمنتخبين قبل الدخول في مباريات كأس إفريقيا 2019.

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تردد قناة أون سبورت المفتوحة

القناة التردد القمر الصناعي قناة أون سبورت 10853 النايل سات

تردد قناة تايم سبورت

القناة التردد القمر الصناعي قناة تايم سبورت 11449 H نايل سات

أخبار مباراة مصر وغينيا اليوم

من المنتظر أن يقود النجم المصري محمد صلاح، تشكيلة المنتخب المصري في مباراة غينيا الودية اليوم الأحد، والتي من المتوقع أن يعتمد من خلالها المدير الفني للمنتخب، أيضا على بعض الأسماء التي ستقود تشكيلة مصر، في مباريات كأس إفريقيا 2019.

تجدون هنا:

موعد مباريات مصر في كأس إفريقيا 2019.

مباراة قطر اليوم وباراغواي.