بالفيديو.. هازارد: بدأت مشاهدة كرة القدم بسبب زيدان والريال أعظم نادي في العالم

كتب: أحمد أبوعقيل

قال إيدان هازراد المنتقل حديثا لنادي ريال مدريد إنه بدأ مشاهدة كرة القدم بسبب مدربه الحالي زين الدين زيدان معلقاً: "لقد بدأت أشاهد كرة القدم بسببه."

وأشار أن ارتدائه للقميص الأبيض يعني الكثير بالنسبة لي، وريال مدريد هو أفضل نادي في العالم."

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وتابع:" إنه كان يحلم باللعب لريال مدريد منذ أن كان طفلا صغيرا، معتبرًا في رسالة إلى أصدقائه في نادي تشيلسي الإنجليزي، أن ترك النادي هو أصعب قرار اتخذه في مسيرته المهنية حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سيظل متابعا لكافة أخبار ونتائج الفريق اللندني الذي قضى فيه نحو 6 سنوات".

ووفقاً لبعض التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال هازارد للميرينجي كلفت خزائن ريال 88 مليون جنيه إسترليني، ومن المقرر أن ترتفع هذه القيمة بإضافة بعض الحوافز والمكافآت لتصل إلى 124 مليون.