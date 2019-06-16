بالفيديو.. ريال مدريد يتعاقد مع «ميسي الياباني»

كتب: أحمد أبوعقيل

انضم المهاجم الياباني تاكيفوسا كوبو (18 عاماً) إلى ريال مدريد، اليوم (الجمعة)، ورحب النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بـ«أحد أبرز المواهب الواعدة في العالم».

ولم يكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن صحيفة «ماركا» الإسبانية ذكرت، أن ريال دفع مليوني يورو (2.25 مليون دولار) لنادي طوكيو، ومن المتوقع ضم كوبو بعقد يمتد لخمس سنوات.

وقال ريال مدريد، في بيان: «سيدعم تاكيفوسا كوبو صفوف الفريق الثاني (كاستيا) في الموسم المقبل، إنه لاعب موهوب بدرجة هائلة في مركز لاعب الوسط المهاجم ويحظى برؤية رائعة وسرعة فائقة».

وظهر كوبو، الذي خاض مباراته الدولية الأولى أمام السلفادور، في وقت سابق هذا الشهر، بشكل مميز مع طوكيو متصدر الدوري الياباني.

ويوجد كوبو حالياً في البرازيل مع منتخب اليابان للمشاركة في كأس كوبا أميركا، ويستعد لخوض أول مباراة ضد تشيلي، يوم الاثنين.

ولا يشكل ريال مدريد محطته الأولى في إسبانيا، حيث انضم كوبو إلى أكاديمية لاماسيا الشهيرة الخاصة بالغريم برشلونة في سن التاسعة.

ويحمل كوبو لقب «ميسي الياباني» وكان ينتظره مستقبل في كامب نو، لكنه عاد لليابان بعد معاقبة برشلونة من الاتحاد الدولي (فيفا) بمنعه من ضم لاعبين جدد لمدة 14 شهراً بسبب مخالفات في التعاقد مع ناشئين.

ويجري ريال مدريد، تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان، تغييرات كبيرة بالفريق بعد الموسم الماضي المحبط عقب الفشل في التتويج بألقاب كبرى.

ويلتحق كوبو بصفقات جديدة أبرمها ريال مدريد في الأسابيع الأخيرة، ومن بينها صانع اللعب إيدن هازارد، والمهاجم لوكا يوفيتش، والمدافع فيرلان ميندي.

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