الزمالك يدرس إقامة معسكره في هولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
يدرس مسؤولو الزمالك انتظام الفريق الأبيض في معسكر مغلق بهولندا بدايةً من الأول من شهر يوليو المقبل حتى 11 من الشهر نفسه.
وبدأ الجهاز الإداري للزمالك في إنهاء إجراءات سفر اللاعبين إلى هولندا، من أجل البدء في المعسكر المغلق الخارجي استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري عقب بطولة أمم إفريقيا.
ومن المنتظر أن يخوض الزمالك مباريات ودية مع بعض الفرق الهولندية في المعسكر أجل تجهيز اللاعبين لاستئناف مسابقة الدوري بعد "كان 2019".
وكان الزمالك خاض معسكره الأخير في ألمانيا قبل انطلاق الموسم الجاري (2018-19).
يذكر أن الزمالك يحتل حاليا المركز الثالث في الدوري برصيد 68 نقطة، ويتبقى للفريق الأبيض ثلاث مباريات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي بعد نهاية مسابقة كأس الأمم الإفريقية.
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