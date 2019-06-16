رسميا.. ساري مديرا فنيا ليوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: تولى ماوريسيو ساري تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي لمدة ثلاث سنوات بعد رحيله عن تشيلسي الإنجليزي. وخلف ساري نظيره ماسيمليانو أليجري الذي أعلن رحيله عقب نهاية الموسم المنقضي بعد تتويجه مع السيدة العجوز ببطولة الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي. Advertisements وأعلن الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس عن تولي ساري المهمة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل. ساري أنهى مهمته الفنية مع تشيلسي بعد يقادته للبلوز لاحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتتويجه ببطولة الدوري الأوروبي جدير بالذكر أن ساري كان على رأس الإدارة الفنية لنابولي قبل انتقاله إلى ستامفورد بريدج، ليعود مجددًا للتدريب في الكالتشيو.

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