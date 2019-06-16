تقرير .. لماذا تشارك قطر فى بطولة كوبا أمريكا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

يفتتح المنتخب القطري بطل كأس آسيا مشواره ببطولة "كوبا أمريكا" التى تستضيفها البرازيل فى الفترة م ما بين 14 يونيو و 7 يوليو بمواجهة باراجواي فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، الأحد، فى الجولة الأولي من المجموعة الثانية.

وأعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، فى أبريل 2018 ، تلقّيه دعوة من اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا، لتصبح أول دول عربية تشارك في البطولة القارية .

ويتكون اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" من عشرة أعضاء فقط، وما هو ما دفعه لأرسال دعوتين إضافيتين إلي قطر واليابان من القارة الأسيوية.

ولجأ المنظمون إلى رفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 10 إلى 12 من أجل تقسيم المنتخبات ثلاث مجموعات في كل منها أربعة منتخبات.

وأوقعت القرعة المنتخب القطري فى المجوعة الثانية مع الأرجنتين وباراجواي وكولومبيا والتى يتصدر الأخير بعد الفوز على التانجو بهدفين نظيفين .

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وسبق وأن وجه "كونميبول" 6 دعوات بنسخة 2016 إلي المكسيك وكوستاريكا وجامايكا وبنما وهايتي من اتحاد كونككاف بعد دعوة منتخبي جامايكا والمكسيك ببطولة 2015 فيما لعبت اليابان بنسخة 1999.

الدعوة لم تكن لها علاقة بنتائج قطر واليابان ببطولة كأس أسيا 2019 التى توج بها العنابي القطري على حساب وصيفه الياباني حيث لعبت المصادفة دوراً في دعوة طرفا النهائي لبطولة كوبا أميركا.

وأعلن اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية "كونميبول" الأسبوع الماضي الموافقة على مشاركة بطلي أخر نسختين من بطولة أمم أسيا قطر، واستراليا، في كوبا أمريكا 2020، مع وجود نظام جديد للبطولة التي تستضيفها كولومبيا والأرجنتين.

وتقرر أن تقام البطولة في النسخة المقبلة في بلدين لأول مرة في التاريخ، وسيتقم تقسيم 12 منتخبًا إلى مجموعتين منطقتي الشمال، والجنوب.

كوبا أمريكا انطلقت عام 1916، وهي أقدم بطولة كرة قدم دولية في العالم، وتُقام كل أربع سنوات وتلعب حاليا نسختها رقم 46 .

ويعتبر المنتخب الأوروجوياني هو أكثر المنتخبات تتويجًا بالبطولة، حيث تُوج بها 15 مرة سابقة، يليه الأرجنتين 14 مرة، البرازيل 8 مرات.