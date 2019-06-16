مدرب قطر: منتخبنا قوي.. ونخوض كوبا أميركا بتحد كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

شدد الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري الأول لكرة القدم على أهمية مشاركة الفريق في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019) المقامة بالبرازيل، لأول مرة في تاريخه، من أجل اكتساب الخبرات أمام منتخبات قوية ولديها تاريخ كبير في كرة القدم .

ويشارك المنتخب القطري بطل آسيا، حاله كحال المنتخب الياباني وصيف بطل آسيا، في كوبا أمريكا 2019 بناء على دعوة من اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول)، وسيستهل العنابي مشواره في البطولة بلقاء منتخب باراجواي مساء الأحد في المجموعة الثانية التي افتتحت منافساتها بفوز المنتخب الكولومبي على نظيره الأرجنتيني 2 / صفر.

وقال سانشيز في المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن المباراة أمام باراجواي "نفتخر بأن لدينا فريق يشارك في هذه البطولة الكبيرة، ونأمل أن نقدم مستويات جيدة بداية من مباراة باراجواي التي ستكون صعبة نظرا لقوة المنافس."

واعتبر سانشيز لقاء باراجواي بمثابة مباراة نهائية مثله مثل المباراتين التاليتين أمام كولومبيا والأرجنتين، لكنه قال إنه يتعامل مع كل مباراة علي حدة وخطوة بخطوة.

وطالب سانشيز اللاعبين بالتحلي بالهدوء وعدم التوتر خلال اللقاء، واللعب من أجل الاستمتاع وتقديم مستواهم المعهود .

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وأشار المدرب الإسباني إلى جاهزية جميع اللاعبين لخوض اللقاء، مؤكدا أن الصفوف مكتملة ولا توجد أي إصابات.

وعن الطريقة المثلى للتعامل مع لقاء باراجواي، قال سانشيز :"فريقنا يشعر بالارتياح عندما يسيطر على الكرة ولدينا لاعبون قادرون على تطبيق هذه الطريقة ويجب أن نسيطر على مجريات اللعب طوال مراحل المباراة لنتمكن من تحقيق النتيجة التي نريدها."

وتابع :"فرصة مهمة بالنسبة لي شخصيا أن أتواجد في البرازيل، ونفس الأمر بالنسبة لبقية اللاعبين، فنحن نريد أن نتقدم ونكتسب الخبرة من خلال هذه المشاركة، ونحاول أن نقدم انطباعا جيدا وصورة طيبة عن الكرة القطرية."

وأضاف بشأن مستوى البطولة، :"كل المنتخبات المشاركة في البطولة قوية، وتضم مجموعتنا المنتخبين الكولومبي والأرجنتيني المرشحين للقب، والأرجنتين تضم النجم ليونيل ميسي وهو أفضل لاعبي العالم، وهذا نعترف به بلا شك، لكن نحن نعتبر الأمر بمثابة التحدي لنا في هذه البطولة."

وأضاف سانشيز :"نهتم بكل التفاصيل ونسعى لأن نتجب الأخطاء وبعد ذلك نفكر في بقية المنتخبات التي سنواجهها، والشيء المهم أن تكون لدينا الثقة بأنفسنا وبأن منتخبنا يستطيع التطور والتقدم."

وأشار سانشيز إلى أن كوبا أمريكا تختلف بشكل كبير عن بطولة كأس آسيا، لكنه أضاف :"نحن هنا متواجدون بنفس الفكر والحماس ونلعب بنفس الطريقة لأننا منتخب قوي والهدف واضح أمام اللاعبين، وهو الوصول إلى مونديال 2022 (المقرر في قطر) بأفضل جاهزية وعلينا أن نحضر للبطولة بخوض مثل هذه المباريات ونواجه فرق بنفس القوة, لأن الخبرات مهمة، والشيء الرائع هو أن كل اللاعبين لديهم الطموح للعب في كأس العالم القادمة في قطر وتشريف بلادهم في هذا المحفل العالمي."