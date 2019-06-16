رونالدو: تحيا الأرجنتين

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مؤازرته لمنتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا الحالية المقامة في البرازيل. وكانت التقارير توقعت أن يتمنى رونالدو فشل الأرجنتين في كوبا أمريكا بسبب تواجد منافسة التقليدي ميسي مع منتخب التانغو. من جانبه قال رونالدو: ” أنا أعشق الأرجنتين الكثير من الناس يعتقدون أنني لا أحبها لكن الحقيقة أنا من عشاقها لأن صديقتي أرجنتينية”. وتابع: ” صديقتي تمتلك أصولاً أرجنتينية وإسبانية لذلك أعشق الأرجنتين” وختم: ” أرجنتينا أرجنتينا تحيا أرجنتينا”.

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