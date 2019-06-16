ميركاتو سوا.. عندما يرفض زيدان الجودة والتوفير

قرار غريب يصر عليه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية يتمثل في ضم بول بوغبا من صفوف مانشستر يونايتد.

زيدان أخبر ناديه برغبته في ضم بول بوغبا بينما يطلب النادي الانجليزي 180 مليون يورو للموافقة على رحيله بينما لا يفكر في مواطنه تانغي ندومبيلي الذي يصل سعره إلى 70 مليون يورو فقط.

المدرب الفرنسي عليه متابعة جيدا مردود كلا من بوغبا مع يونايتد في الموسم الماضي وكذلك ندومبيلي مع ليون سوف يتأكد تماما مدى جودة ندومبيلي التي تتفوق على حساب بوغبا سواء من حيث السرعة أو القوة أو التحرك المستمر واللياقة البدنية.

وصول لاعب بقيمة ندومبيلي سوف يمنح ريال مدريد جودة أفضل من بوغبا بجانب توفير قرابة 110 مليون يورو يمكن استغلالها في ضم صفقات جديدة بجانب البعد عن المشاكل في غرفة خلع الملابس بسبب راتب بوغبا المرتفع وعمولة مينو رايولا.