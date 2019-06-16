تعرف على أبرز أرقام بطولة كأس العالم للشباب الأخيرة في بولندا

اختتمت مساء أمس السبت، منافسات النسخة الـ 22 من بطولة كأس العالم للشباب، والتي أقيمت في بولندا، وتستعرض بوابة الوفد أهم الأحداث التي شهدتها المسابقة: - حصد المنتخب الأوكراني اللقب ليكون المنتخب رقم 11، الذي يحقق البطولة. - كما حصلت كوريا الجنوبية علي المركز الثاني والإكوادور علي المركز الثالث بينما حقق الإيطالي المركز الرابع - حصلت اليابان على جائزة FIFA للعب النظيف. - حصد منتخب السنغال لقب الحصان الأسود، حيث ودعت البطولة بضربات الجزاء الترجيحية، أمام Advertisements كوريا الجنوبية. - حصل لاعب النرويج أرلينج براوت هولاند علي هداف النسخة برصيد تسعة أهداف سجلها في شباك هندوراس. - حصل اللاعب الكوري الجنوبي لي كانجين على الكرة الذهبية. - حصل الحارس أندريه لينين حارس أوكرانيا علي جائزة القفاز الذهبي. - سجل اللاعب الأفريقي أمادو سانيا اسرع هدف ، خلال مباراة الافتتاح.

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