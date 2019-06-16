رسميًا.. محمد عبد المنصف يُجدد تعاقده مع وادي دجلة

أعلن نادي وادي دجلة، اليوم الأحد تجديد عقد حارس مرماه محمد عبد المنصف، لمدة موسم واحد. وقام مسئولي وادي دجلة خلال الفترة الماضية، بتكثيف مفاوضات التجديد مع محمد عبد المنصف، ليواصل مشواره مع الفريق خاصة الفترة الماضية، بتكثيف مفاوضات التجديد مع محمد عبد المنصف، ليواصل مشواره مع الفريق خاصةفي ظل رغبة اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى في إستمراره. وكان عبد المنصف يملك العديد من العروض من الأندية للإنتقال إليها، ولكنه قرر مواصلة مسيرته مع الفريق الدجلاوي.

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