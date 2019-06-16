رسميًا.. يوفنتوس يعلن ساري مديرًا فنيًا للفريق

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأحد، بشكل رسمي تعيين ماوريسيو ساري مديرًا فنيًا حتى صيف 2022. حتى صيف 2022. وأصدر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، أكد أن المدير الفني السابق لفريق تشيلسي الإنجليزي تولي قيادة الفريق بصفة رسمية بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

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