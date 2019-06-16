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تنس الطاولة يستعد لثلاث بطولات في أغسطس

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أكد أشرف حلمي مدرب منتخب مصر لتنس الطاولة لـ"الوفد" أن المنتخب الوطني يواصل استعداداته رجال وسيدات بصالة استاد القاهرة قبل المغادرة إلى ألمانيا استعدادًا لبطولة كأس أفريقيا وبطولة نيجيريا، ويستعد

الأهلي والزمالك للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية وتنطلق الثلاث بطولات في أغسطس.

ويتجه منتخب تنس الطاولة إلى ألمانيا في منتصف يوليو القادم للدخول

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في معسكر مغلق قبل الذهاب إلى نيجيريا للمشاركة في البطولات الإفريقية، ويستمر المعسكر لمدة 15 يومًا.

وعقب الانتهاء من البطولات الأفريقية الثلاثة بـ نيجيريا يتجه المنتخب إلى المغرب 20 أغسطس القادم للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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