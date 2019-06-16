تنس الطاولة يستعد لثلاث بطولات في أغسطس

أكد أشرف حلمي مدرب منتخب مصر لتنس الطاولة لـ"الوفد" أن المنتخب الوطني يواصل استعداداته رجال وسيدات بصالة استاد القاهرة قبل المغادرة إلى ألمانيا استعدادًا لبطولة كأس أفريقيا وبطولة نيجيريا، ويستعدالأهلي والزمالك للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية وتنطلق الثلاث بطولات في أغسطس.
ويتجه منتخب تنس الطاولة إلى ألمانيا في منتصف يوليو القادم للدخول
وعقب الانتهاء من البطولات الأفريقية الثلاثة بـ نيجيريا يتجه المنتخب إلى المغرب 20 أغسطس القادم للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
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