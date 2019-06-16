سيد بازوكا يعتذر عن منصبه بالإسماعيلي

تقدم سيد عبدالرازق "بازوكا"، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلى، بالاعتذار للمهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادى، والمشرف العام على قطاع الكرة، عن عدم الاستمرار فى منصبه كرئيس لقطاع الناشئين لظروف صحية.
وقَبِل المهندس إبراهيم عثمان الاعتذار، خلال الجلسة التى جمعته ورئيس قطاع الناشئين، صباح اليوم، وتقدم بكامل الشكر لنجم الفريق السابق فى عصره الذهبي على المجهود قدمه من أجل المساهمة فى النهوض بقطاع
من المقرر أن يبحث مجلس الإدارة عن البديل الأنسب لبازوكا من أجل تولى المهمة، تحضيرًا للموسم الجديد.
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