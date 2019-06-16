خدمة جديدة من "الوفد".. أخبار الأمم الأفريقية تصلك على الواتس آب

تقدم "بوابة الوفد الإلكترونية" خدمة جديدة للقراء، حيث ستقوم بإرسال أخبار بطولة الأمم بإرسال أخبار بطولة الأممالأفريقيه أولًا بأول على الواتس آب الخاص بك... كل ما عليك الاشتراك على الرقم الآتي: 01205028499

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