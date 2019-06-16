موعد مباراة قطر وباراجواي والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب قطر وباراجواي، مساء اليوم الأحد، على ملعب ماراكانا، فى أولى مباريات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل. موعد مباراة قطر وباراجواي: تنطلق مباراة قطر وباراجواي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي. Advertisements القنوات الناقلة لمباراة قطر وباراجواي: تذاع مباراة قطر وباراجواي بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 1، تعليق سوار الذهب وهيثم فاروق. تضم المجموعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا كلًا من كولمبيا والأرجنتين وقطر وباراجواي. ويتصدر المجموعة كولمبيا برصيد 3 نقاط، عقب الفوز فجر اليوم على الأرجنتين بهدفين من دون رد.

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