اونلاين | رابط copa america يلا شوت مشاهدة مباراة قطر وباراجواي بث مباشر اليوم 16-6-2019 مشاهدة مباراة قطر kora star اون لاينlive

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عندما يستهل المنتخب القطري مشواره في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2019) بالبرازيل، والتي يشارك فيها بدعوة من اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول)، سيسعى العنابي إلى مواصلة تقديم العروض الجيدة والنتائج الإيجابية بهذا العام الذي شهد تتويجه للمرة الأولى في تاريخه بلقب كأس أمم آسيا.

ويبدأ المنتخب القطري مشواره في كوبا أمريكا مساء اليوم الأحد بلقاء باراغواي على ملعب ماراكانا الشهير بمدينة ريو دي جانيرو، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية التي تضم أيضا الأرجنتين وكولومبيا.

وجاء تتويج العنابي بطلا لآسيا ومشاركته في كوبا أمريكا في الوقت الذي يتطلع فيه إلى مواصلة فرض حضوره على ساحة الكرة العالمية، قبل بطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وأجرى المنتخب القطري حصته التدريبية الأولى عقب وصوله إلى البرازيل أمس الأول، وذلك دون حضور وسائل الإعلام، حيث حرص المدير الفني الإسباني فيليكس سانشيز على توفير أجواء تمنح اللاعبين أعلى درجة من التركيز.

وتلقت جماهير المنتخب القطري أنباء جيدة قبل مباراة اليوم، حيث عاد لاعب قلب الدفاع بسام الراوي من الإصابة وشارك بشكل جيد في تدريبات الفريق أمس الأول، وبات جاهزا للمشاركة.

وأثير الجدل طوال الفترة الماضية حول إمكانية مشاركة قلب الدفاع، الراوي، لكن اللاعب تواجد في التدريبات، وظهر بحالة فنية وبدنية جيدة.

ويشهد معسكر المنتخب القطري في ريو دي جانيرو، حالة من التفاؤل الكبير، وثقة أيضا في قدرة اللاعبين على الظهور بصورة جيدة خلال البطولة.

ويتطلع المنتخب القطري إلى استعادة الانتصارات من جديد، حيث خسر في السادس من حزيران الجاري أمام نظيره البرازيلي 0ـ2 في آخر مبارياته الودية استعدادا لكوبا أمريكا، ليقطع سلسلة من 7 انتصارات متتالية.

وأكد اللاعب القطري طارق سلمان، مدافع نادي السد، أهمية مشاركة منتخب بلاده في كوبا أمريكا، مشددا على أنها تمثل نقلة كبيرة لكل أعضاء الفريق.

وقال سلمان «كوبا أمريكا بطولة قوية، ستوفر لكل لاعب الاحتكاك القوي واللعب مع مدارس كروية عالية المستوى ومعروفة، كما أنها ستمنح حافزا إضافيا لجميع اللاعبين، من أجل مضاعفة الجهد وتقديم أفضل مستوى لتسجيل مشاركة مميزة في مسيرتهم».

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وأضاف في حديثه عن مباراة اليوم «اللعب على أرضية إستاد ماراكانا الشهير يمثل تحديا كبيرا للاعبين بالاستمتاع بتلك الأجواء في هذا الملعب التاريخي، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق ونحقق نتيجة إيجابية».

وأبدى عبدالله الأحرق، لاعب منتخب قطر، سعادته الكبيرة بالتواجد مع منتخب بلاده والمشاركة في بطولة كوبا أمريكا، مؤكدا أن ذلك حدث تاريخي واستثنائي لجميع عناصر الفريق.

وشدد الأحرق على جاهزية جميع لاعبي المنتخب القطري لخوض المباراة الافتتاحية في المجموعة الثانية أمام باراغواي.

وقال «لاعبو المنتخب في أعلى درجات الجاهزية قبل البطولة وكل اللاعبين يريدون تقديم أفضل مستوياتهم من أجل تشريف الكرة القطرية في أول مشاركة في ذلك الحدث الكبير».

وأضاف «نحن محظوظون باللعب في بطولة كبيرة مثل كوبا أمريكا وهذا الأمر يمثل تاريخا لأي لاعب، وما أتمناه أن تكون هذه المشاركة إيجابية ونحقق فيها نتائج جيدة ونظهر خلالها بمستوى يقدمنا للعالم من الباب الكبير».

وأشار الأحرق إلى أن المشاركة في هذه البطولة تمثل تحديا لكل لاعب من أجل أن يظهر إمكانياته أمام منتخبات عريقة في كرة القدم ولديها نجوم كبار يعرفهم العالم، وهذا الأمر يعطي حافزا إضافيا لكل لاعبي قطر.

وعلى الجانب الآخر، يتطلع منتخب باراغواي المتوج بلقب البطولة مرتين في عامي 1953 و1979، إلى تفادي الكبوات المبكرة وتحقيق نتيجة إيجابية على حساب العنابي.

ولم يحقق منتخب باراغواي سوى انتصار واحد خلال آخر ثماني مباريات له، لكنه جاء في آخر لقاء له قبل انطلاق كوبا أمريكا، حيث تغلب على غواتيمالا 2ـ0.

ورغم الاعتراف بصعوبة المجموعة، أبدى ديرليس غونزاليس مهاجم باراغواي ثقته في قدرة منتخب بلاده على قطع مشوار جيد والوصول بعيدا في البطولة.

وأشار غونزاليس خلال معسكر المنتخب، إلى أن الفريق بدأ الاستعداد للبطولة منذ وقت مبكر، وكان يدرك صعوبة المنافسة في المجموعة اعتبارا من مباراة اليوم أمام قطر.

وسبق لمنتخب باراغواي أن التقى نظيره القطري في مباراة ودية في عام 2009، وقد انتهت بفوز الفريق العربي