اونلاين | مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر اليوم 16-6-2019 في مباراة ودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر اليوم 16-6-2019 في مباراة ودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره غينيا، في لقاء ودي على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار استعداد المنتخبين لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.
تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم الأحد، وتنقل المباراة فضائيا عبر قنوات النيل للرياضة، وأون سبوت، وعلى البث الأرضي عبر قناة تايم سبورت.
بث مباشر مباراة مصر وغينيا حيث يخوض المنتخب المصري البروفة النهائية قبل الكان بمواجهة قوية أمام نظيره منتخب غينيا مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر في المباراة التي تقام على أرضية ملعب برج العرب في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة الحادية عشر مساءا بتوقيت أبو ظبي اليوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر يونيو لعام 2019 ميلاديا في المباراة الودية التي تجمع بين المنتخبين في التحضير الأخير لهما قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019 ويسعى المنتخبين للوقوف على مدى جاهزيتهما الفنية المعترك الإفريقي خاصة المنتخب المصري مشاهدة مباراة مصر وغينيا بدون تقطيع.
على الجانب الآخر يدخل منتخب غينيا مباراة اليوم وهو يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام واحد من أقوى المنتخبات في القارة الإفريقية تمنحه دفعة معنوية قبل انطلاق البطولة وسيتم نقل المباراة عبر رابط بث مباشر yalla shoot plus مشاهدة مباراة غينيا اليوم حيث يشارك المنتخب الغيني في كأس الأمم الإفريقية هذا العام بعدما نجح في تصدر المجموعة الثامنة في تصفيات الكان بعد أن جمع 12 نقطة وأوقعت قرعة أمم إفريقيا منتخب غينيا في المجموعة الثانية بجانب منتخب نيجيريا منتخب مدغشقر وبوروندي ويعول بول بوت المدير الفني للمنتخب الغيني على مجموعة من اللاعبين الكبار في مقدمتهم الهجوم: إبراهيما تراوري لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني و فرانسوا كامانو نجم بوردو الفرنسي ومحمد ياتارا لاعب أوكسير الفرنسي.
موعد مباراة مصر وغينيا والقنوات الناقلة حيث من المقرر أن يدير الحكم المصري محمد عادل اللقاء تحكيميا وهو حكم دولي مميز وأدار مباراة مصر الودية الماضية أمام تنزانيا ويفتقد منتخب غينيا في مباراة اليوم لنجمه الأول نابي كيتا لاعب ليفربول وزميل محمد صلاح و سيتواجد عدد من اللاعبين المميزين على مقاعد البدلاء في منتخب مصر أبرزهم وليد سليمان وكوكا والنني وسيشهد اللقاء مشاركة بنغالي فودي كويتا لاعب قاسم باشا التركي وزميل تريزيجيه في الدوري التركي وسيتم نقل المباراة عبر قناتي أون سبورت و تايم سبورت في بث حي ومباشر.