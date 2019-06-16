اونلاين | مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر اليوم 16-6-2019 في مباراة ودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر اليوم 16-6-2019 في مباراة ودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره غينيا، في لقاء ودي على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار استعداد المنتخبين لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم الأحد، وتنقل المباراة فضائيا عبر قنوات النيل للرياضة، وأون سبوت، وعلى البث الأرضي عبر قناة تايم سبورت. Advertisements

بث مباشر مباراة مصر وغينيا حيث يخوض المنتخب المصري البروفة النهائية قبل الكان بمواجهة قوية أمام نظيره منتخب غينيا مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر في المباراة التي تقام على أرضية ملعب برج العرب في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة الحادية عشر مساءا بتوقيت أبو ظبي اليوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر يونيو لعام 2019 ميلاديا في المباراة الودية التي تجمع بين المنتخبين في التحضير الأخير لهما قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019 ويسعى المنتخبين للوقوف على مدى جاهزيتهما الفنية المعترك الإفريقي خاصة المنتخب المصري مشاهدة مباراة مصر وغينيا بدون تقطيع.