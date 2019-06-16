رياضة | نجم برشلونة السابق يشيد بمهارة مهاجم النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة السابق يشيد بمهارة مهاجم النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي السد، ولاعب برشلونة السابق، عن إعجابه بالإمكانيات التي يمتلكها الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر.

وقال تشافي في تصريحات صحفية نقلها موقع "سعودي" إن حمد الله، يمتلك قدرات كبيرة، كأي هداف من الطراز الكبير، تؤهله للعب في أي نادي أوروبي.

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وأضاف أن مهاجم النصر لاعب من الطراز الرفيع، يمكنه اللعب في أوروبا، ويمتلك الإمكانيات والقدرات التي تؤهله للتواجد في الدوري الإسباني.

وتألق حمد الله مع النصر في أول مواسمه بالدوري السعودي للمحترفين، وساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري، والظفر بلقب هداف المسابقة.

يذكر أن تقارير مغربية، كشفت عن تلقي حمد الله عروضا من أندية أوروبية، أبرزها من أتلانتا الإيطالي، يسعى للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي، للاستفادة بقدراته الفنية والبدنية.