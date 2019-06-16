رياضة | 4 وديات تُجهز الأهلي للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 وديات تُجهز الأهلي للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أنهت إدارة الكرة بالنادي الأهلي بقيادة سيد عبدالحفيظ، الاتفاق مع أربعة أندية لخوض مباريات ودية بالمعسكر المقبل استعدادًا للموسم الجديد.
وتُفاضل إدارة الكرة، من بين 3 مدن إسبانية حاليًا وهم "مدريد، وألافيس، وإليكانتي" لخوض المعسكر في إحداهما بالفترة المقبلة.
ونجح عبدالحفيظ، في الاتفاق على خوض 4 مواجهات ودية متدرجة المستوى أمام 3 أندية أسكتلندية وواحدة إنجليزية.
ويستأنف الأهلي تدريباته يوم 22 يونيو الجاري، قبل السفر إلى إسبانيا مطلع الشهر المقبل، لخوض معسكر، استعدادًا لإستكمال الموسم الماضي الذي يتبقى فيه مواجهتي المقاولون والزمالك في الدوري بالإضافة إلى مباراة بيراميدز في دور الـ16 بكأس مصر.