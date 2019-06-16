رياضة | 4 وديات تُجهز الأهلي للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 وديات تُجهز الأهلي للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهت إدارة الكرة بالنادي الأهلي بقيادة سيد عبدالحفيظ، الاتفاق مع أربعة أندية لخوض مباريات ودية بالمعسكر المقبل استعدادًا للموسم الجديد.

وتُفاضل إدارة الكرة، من بين 3 مدن إسبانية حاليًا وهم "مدريد، وألافيس، وإليكانتي" لخوض المعسكر في إحداهما بالفترة المقبلة.