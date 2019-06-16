رياضة | KORA HD لايف مشاهدة مباراة مصر وغينيا SHEED LIVE بث مباشر مباراة مصر اليوم FREE MATCH مصر ضد غينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر KORA HD لايف مشاهدة مباراة مصر وغينيا SHEED LIVE بث مباشر مباراة مصر اليوم FREE MATCH مصر ضد غينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

KORA HD لايف مشاهدة مباراة مصر وغينيا SHEED LIVE بث مباشر مباراة مصر اليوم FREE MATCH مصر ضد غينيا

يقدم "الخليج 365" الرياضي موعد مباراة مصر الودية الأخيرة أمام غينيا اليوم، في البروفة الأخيرة قبل بدء مباريات كأس الأمم الإفريقية.

ويشهد استاد برج العرب بالإسكندرية ليلة كروية تبدأ الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر العاشرة بتوقيت السعودية، تجمع بين منتخبي مصر وغينيا، اللذين يعدان من ضمن أقوى المنتخبات المشاركة والتي يبلغ عددها 24 منتخبا في كأس الأمم، وذلك استعداداً للبطولة التي تنقلها قناة تايم سبورت كاملة على البث الأرضي مساء يوم الجمعة بين كل من مصر وزيمبابوي ضمن الجولة الأولى للمجموعات، حيث تبدأ البطولة في 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبل.

وأكد المكسيكي خافيير أجيري على اللاعبين أن عليهم الظهور بقوة والتألق أمام الفريق المنافس، وذلك من أجل إرسال رسالة تظهر مدى قوة المنتخب أمام باقي المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، حيث يسعى أجيري إلى تحسين الأداء في تلك المباراة بنزول كل من محمد صلاح والنني وتريزيجيه ومروان محسن من مطلع اللقاء، يأتي ذلك استعداداً لغمار البطولة، حيث أشار مدير منتخب مصر لكرة القدم إيهاب لهيطة، رداً على شائعات وجود حراسة على غرفة اللاعب محمد صلاح، أن كل تلك الأنباء غير صحيحة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر اليوم

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ويوفر "الدستور" الرياضي ترددات القنوات الناقلة المجانية والمفتوحة لكأس الأمم الإفريقية 2019، والتي يبحث عنها عشاق الكرة المصرية والعربية الإفريقية، حيث نتابع معكم في تغطية خاصة جميع القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا

قناة تايم سبورت الأرضية والفضائية: تردد قناة تايم سبورت الجديدة على النايل سات.

قناة أون سبورت.

موعد المباراة: التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.