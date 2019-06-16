رياضة | رابطة الدوري الإسباني "لاليجا" تنظم أكبر معرض فى القاهرة لأول مرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابطة الدوري الإسباني "لاليجا" تنظم أكبر معرض فى القاهرة لأول مرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لاليجا"، عن تواجدها لأول مرة فى مصر والشرق الأوسط بالقاهرة، فى الفترة بين 20-22 من شهر يونيو الجاري، وذلك بالتزامن مع بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر. وتستضيف "لا ليجا" اثنين من نجوم كرة القدم الإسبانية السابقين، هما صامويل إيتو نجم افريقيا ولاعب الدوري الإسباني، وفيرناندو مورينتس، ذلك بمنطقة مخصصة لـ"لاليجا سبيس" فى كايرو فيستيفال سيتي مول.

وسيشهد الحدث العديد من الأنشطة الترفيهية مثل مسابقات وألعاب ترفيهية، وفرصة لالتقاط الصور مع نسخة مصغرة طبق الأصل لمقاعد المدربين في الملعب، كما تضم " لا ليجا سبيس" ركن مفتوح للألعاب وVIP Lounge، بالإضافة إلى استعراض تيشيرتات لـ20 فرقة من فرق الدوري الإسباني "لا ليجا" وأهم تصميمات الكرات التي شهدتها ملاعب الدوري الإسباني على مدى تاريخه. كما سيتمكن المشجعيين من إلتقاط صور إلى جانب كأس اللاليجا.

وصرح خوان فوينتس، مندوب الليغا فى مصر، ان "لا ليجا" تسعى دائمًا للترويج لكرة القدم الإسبانية في جميع أنحاء العالم، بهدف خلق أكبر قاعدة من مشجعي كرة القدم الإسبانية على مستوى العالم، وخاصة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وتتجه "لا ليجا" لتحقيق ذلك من خلال تنمية كرة القدم على المستوى العالمي عبر التركيز على أربعة خطوط عمل، هي التعاون مع مختلف المؤسسات، وتدريب اللاعبين والمدربين، والمسئولية تجاه المجتمعات التي تعمل بها، وتطوير اللعبة.

Advertisements

وأكد فرناندو سانز، المدير الإقليمي لرابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" في الشرق الأوسط، أن التوجه نحو إقامة هذا الحدث في مصر يأتى لاعتبارها الدولة الأمثل في استضافة البطولات الرياضية الدولية الكبرى في منطقة الشرق الشرق الأوسط وإفريقيا، وأوضح أن بداية الحدث ستكون مع بدء استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية القادم، وذلك سعيًا للوصول إلى أكبر عدد من محبي كرة القدم فى مصر وإفريقيا.

من الجدير بالذكر أن عدد من أبطال لاليغا من المقرر أن يشاركوا فى بطولة الأمم الأفريقية. ومنهم نجم فريق برشلونة موسى واجي، حسين ال لبيد من نادي بلد الوليد الملكي، ياسين بونو من جيرونا، يوسف النصيري من ليجانيس، سفيان بوفال من سيلتا دي فيغو، ريال بيتيس عيسى ماندي، كارل توكو إكامبي من فياريال، ويلفريد كابتوم من ريال بيتيس، كينيث أوميرو ليغانيس، موسى سيمون من ليفانتي، وكاسو مبارك من ديبورتيفو ألافيس، توماس بارتي من اتلتكو مدريد، كوابينا أوسو من ليجانيس الإسباني، جوزي كانتي من ناستيك تراجونا، منير مهند محمدي من ملقا، علي اعبيد من الكوركون، ألفريد نيدياي من ملقا، فريد موسى من تينيريفي، إسماعيل عثمان جونزاليس من لا بالما أتلتيكو.

وأضاف سانز أن "لا ليجا سبيس" تقدم فرصة متميزة لمشجعي كرة القدم لمقابلة نجوم كرة القدم الإسبانية، ومشاهدة مقاطع الفيديو لأكثر اللحظات التي لا تنسى في تاريخ بطولات الدوري الإسباني "لا ليجا" ومعرفة المزيد عن الأندية واللاعبيين.

سيتم إفتتاح لاليجا سبايس يوم الخميس الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة. كما تعاون كل من لاليجا وأوبر لتوفير خصم 50% على كل الرحلات من وإلى كايرو فيستيفال مول (بحد أقصى 40 جنية للرحلة) عند إستخدام الكود: LaLigaSpace يومي 21 و22 يونيو.

وتأسست رابطة "لاليجا" في 1984 ، وهي رابطة رياضية تضم 42 فريقق لكرة القدم الاحترافية في اسبانيا. يقع مقرها في مدريد، وهي المسؤولة عن 123 بطولة في الليجا، والإنتاج التلفزيوني، تتمتع بأكثر من 2 مليار و700 مليون مشاهد، علي مستوي العالم في الموسم 2017/2018.. تدير "لاليجا" أول دوري محترف في العالم لكره القدم للاعبين المعاقين ذهنيا: جينيون ليجا.