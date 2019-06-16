رياضة | رابط يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وغينيا yalla shoot tv بث مباشر bein sport live كورة أون لاين full hd

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يدخل المنتخب الوطنى فى التاسعة مساء اليوم الأحد 16 / 6 / 2019، التجربة الودية الثانية و البروفة الأخيرة أمام منتخب غينيا باستاد برج العرب بالإسكندرية ، قبل ضربة البداية للفراعنة أمام زيمبابوي المقرر لها العاشرة مساء الجمعه المقبل باستاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الأولى للفراعنة ببطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ البطولة.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على الدفع بمعظم العناصر الأساسية من أصحاب الخبرات فى مباراة غينيا الودية و أصحاب الخبرات أمثال محمد النني و محمود تريزيجيه و مروان محسن من بداية اللقاء ، لتحسين الأداء للفريق بعد المستوي الغير جيد أمام تنزانيا فى اللقاء الذى شهد الدفع بأكثر من عنصر جديد وتعديل خطة اللعب أكثر من 3 مرات ، فى اللقاء الذى انتهي بفوز الفراعنة بهدف دون رد أحرزه أحمد المحمدي.

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وحرص المكسيكي خافيير أجيري خلال المحاضرات الأخيرة مع اللاعبين على ضرورة الظهور بمستوي قوي أمام منتخب غينيا وتحقيق الفوز بأكثر من هدف و الظهور بمستوي مميز لإرسال رسالة قوية لمنتخبات المجموعة تحديداً وهم زيمبابوي و الكونغو و أوغندا بقوة الفراعنة مؤكدا أن مباريات اليوم ستحسم بشكل نهائى اللاعبين المتواجدين فى التشكيلة الرسمية التى ستبدأ مباراة زيمبابوي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا

تذاع مباراة منتخب مصر أمام غينيا على قناة تايم سبورت أرضيا وفضائيا، كما تذاع على قناة اون سبورت.