رياضة | سر مشاركة منتخب قطر في كوبا أمريكا 2019.. ومفاجأة أخرى نارية تنتظر العنابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر مشاركة منتخب قطر في كوبا أمريكا 2019.. ومفاجأة أخرى نارية تنتظر العنابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهل المنتخب القطري، مشواره في بطولة كوبا أمريكا 2019 بمواجهة قوية أمام منتخب باراجواي، في التاسعة مساء اليوم الأحد، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا.

ويشارك المنتخب القطري في بطولة كوبا أمريكا، على الرغم من كونه من قارة آسيا، وجاءت مشاركة العنابي بناء على تلقيه دعوة من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا، لتصبح أول دول عربية تشارك في البطولة القارية .

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ويتكون اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" من عشرة أعضاء فقط، وما هو ما دفعه لأرسال دعوتين إضافيتين إلي قطر واليابان من القارة الأسيوية.

وأوقعت القرعة المنتخب القطري فى المجوعة الثانية مع الأرجنتين وباراجواي وكولومبيا والتى يتصدر الأخير بعد الفوز على التانجو بهدفين نظيفين .

وفي مفاجأة أخرى سيتواجد المنتخب القطري في بطولة كوبا أمريكا المقبلة، حيث أعلن اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية "كونميبول" الأسبوع الماضي الموافقة على مشاركة بطلي أخر نسختين من بطولة أمم أسيا قطر، واستراليا، في كوبا أمريكا 2020، مع وجود نظام جديد للبطولة التي تستضيفها كولومبيا والأرجنتين.