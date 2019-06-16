رياضة | مفاجآت بالجملة في تشكيلة منتخب مصر أمام غينيا.. وصلاح في الصورة

يختتم المنتخب المصري استعداداته لبطولة كأس الأمم الإفريقية بخوض آخر لقاء ودي أمام منتخب غينيا مساء اليوم الاحد على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة المنتخب الوطني مفاجآت بالجملة ، بعدما قرر أجيري المدير الفني للمنتخب الاعتماد على محمد الشناوي في مركز حراسة المرمي بعدما منح أحمد الشناوي وجنش فرصة المشاركة في المباراة الماضية أمام تنزانيا.

كما من المتوقع أن يمنح أجيري فرصة المشاركة للرباعي عمر جابر والونش وأحمد أيمن منصور وباهر المحمدي في الخط الدفاعي، على أن يشارك في خط الوسط النني وعبد الله السعيد وعمرو وردة.

وفي خط الهجوم، يتجه أجيري للدفع بالثلاثي محمود حسن "تريزيجيه"، ووليد سليمان، ومروان محسن مهاجما صريحا.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب على عدم الدفع بمحمد صلاح منذ البداية على أن يتم مشاركة اللاعب في الشوط الثاني.

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التشكيل المتوقع لمصر أمام غينيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – باهر المحمدي – محمود حمدي "الونش" – أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: عبدالله السعيد – محمد النني – عمرو وردة .

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجية – مروان محسن – وليد سليمان.