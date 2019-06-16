رياضة | جلسة بين أمير مرتضى ووكيل جروس لحل أزمة المستحقات المتأخرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة بين أمير مرتضى ووكيل جروس لحل أزمة المستحقات المتأخرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجتمع أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مع محمد حبشي وكيل أعمال السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق خلال الساعات المقبلة لحسم ملف باقي مستحقاته لدى النادي.

ويحق لجروس الحصول على ٣٠٠ ألف دولار المستحقة عن التتويج ببطولة الكونفدرالية الافريقية.

وعلى الرغم من تهديدات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وتصريحاته ضد المدرب لكن أمير مرتضى يرغب في حل الأمر بشكل ودي منعا للتصعيد والتخلص من صداع الشكاوى الموجودة على النادي في الفيفا.