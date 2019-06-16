رياضة | قياسات بدنية للاعبي الأهلي عقب الراحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قياسات بدنية للاعبي الأهلي عقب الراحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الاوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، خضوع لاعب الفريق لقياسات بدنية في أول تجمع للفريق بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين مؤخرًا.

ويعود لاعبو الأهلي لاستئناف تدريباتهم السبت المقبل، استعدادًا لاستكمال مواجهات الدوري بلقائي المقاولون والزمالك وأيضا خوض مواجهة بيراميدز في دور الـ16 بكأس مصر.

ويستعد الأهلي، للدخول في معسكر مغلق في إسبانيا مطلع يوليو القادم استعدادًا لاستكمال الموسم المنقضي.