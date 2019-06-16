رياضة | الزمالك يتحفظ على معسكر الإمارات ويستنجد بأوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتحفظ على معسكر الإمارات ويستنجد بأوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحفظ مسئولو نادي الزمالك على خوض معسكر في الإمارات خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع درجة الحرارة هناك وهو ما يؤثر بشكل سلبي على اللاعبين.

ويبحث الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة خالد جلال عن معسكر خارجي خلال فترة توقف بطولة الدوري وخوض بعض الوديات هناك لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل.

Advertisements

وجاءت أبرز العروض في الفترة الأخيرة من الإمارات لكن ارتفاع درجة الحرارة هناك جعل الجهاز الفني يعيد حساباته جيدًا لخوفه من تأثيرها بشكل سلبي على اللاعبين.

ويفكر الجهاز الفني للزمالك في السفر إلى أوروبا بدلًا من الإمارات وخوض معسكر هناك بعد العروض لهم من ألمانيا واليونان وقبرص.

ويخوض الزمالك 3 مباريات بعد استئناف بطولة الدوري أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي ليحددوا بشكل نهائي مستقبل بطل الدوري.