رياضة | مفاجأة.. مانشستر يونايتد يوافق على رحيل بول بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مانشستر يونايتد يوافق على رحيل بول بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‫رحب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي برحيل لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا خلال الميركاتو الصيفي، وذلك حسبما أكدته تقارير صحفية في إنجلترا.

‬

‫ووفقا لصحيفة "التيلجراف" البريطانية فإن مانشستر يونايتد على استعداد للتخلي عن بوجبا لكن بمقابل مادي كبير.

Advertisements

‬

‫وأضافت الصحيفة أن اليونايتد حدد مبلغ ١٦٠ مليون جنيه إسترليني لرحيل بوجبا، لكنه من غير المتوقع أن يدفع ريال مدريد هذا المبلغ لضم لاعب الوسط الفرنسي.‬

‫وكان بوجبا قد أعلن اليوم رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد وخوض تحد جديد.‬