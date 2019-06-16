رياضة | مفاجأة.. مانشستر يونايتد يوافق على رحيل بول بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مانشستر يونايتد يوافق على رحيل بول بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رحب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي برحيل لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا خلال الميركاتو الصيفي، وذلك حسبما أكدته تقارير صحفية في إنجلترا.
ووفقا لصحيفة "التيلجراف" البريطانية فإن مانشستر يونايتد على استعداد للتخلي عن بوجبا لكن بمقابل مادي كبير.
وأضافت الصحيفة أن اليونايتد حدد مبلغ ١٦٠ مليون جنيه إسترليني لرحيل بوجبا، لكنه من غير المتوقع أن يدفع ريال مدريد هذا المبلغ لضم لاعب الوسط الفرنسي.
وكان بوجبا قد أعلن اليوم رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد وخوض تحد جديد.