رياضة | عاجل.. ضربة موجعة لمنتخب مصر أمام زيمبابوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ضربة موجعة لمنتخب مصر أمام زيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن منتخب زيمبابوي الأول لكرة القدم جاهزية خاما بيليات مهاجم المنتخب لمواجهة مصر في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية.

وأكد ويلنجتون مبانداري مدير منتخب زيمباوي في تصريحات صحفية اليوم على جاهزية بيليات للمباراة، وأن غيابه عن ودية تنزانيا، ما هو إلا إجراء وقائي فقط.

ويلتقي زيمبابوي منتخب مصر مساء الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي، في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.