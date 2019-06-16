رياضة | المنصورة يتعاقد مع مؤمن فكري من الحمام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنصورة يتعاقد مع مؤمن فكري من الحمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي المنصورة في إبرام صفقة هامة بالتعاقد مع مؤمن فكري لاعب وسط نادي الحمام لمدة 3 سنوات في ثالث صفقات الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

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وحصل نادي المنصورة علي الاستغناء الخاص باللاعب من نادي الحمام بعد سفر وفد من النادي لمدينة الحمام بمرسي مطروح ظهر اليوم ليصبح اللاعب في صفوف المنصورة رسميا بعد توقيعة علي العقود والإستغناء.

يذكر أن نادي المنصورة قد سبق له التعاقد مع ثنائي شبان بدواي نادر السيد ووائل السعدني ويسعي لإبرام المزيد من الصفقات المميزة لتحقيق حلم أبناء المنصورة بالعودة إلي الدوري الممتاز من جديد.