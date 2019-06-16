رياضة | كريستيانو رونالدو يجبر عشاقه على السخرية من ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يجبر عشاقه على السخرية من ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض ليونيل ميسي قائد ونجم منتخب الأرجنتين لسخرية كبيرة من قبل الجماهير العالمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الخسارة بنتيجة 0-2 من كولومبيا في بطولة كوبا أمريكا.

وقارنت السخرية بين تتويج كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ويوفنتوس بأكثر من لقب قاري مع برازيل أوروبا مقابل عدم إحراز ميسي أي لقب مع الأرجنتين.

وقال حساب باسم "باي واو": "كريستيانو رونالدو هو أعظم لاعب في التاريخ سواء مع النادي أو المنتخب، يتوهج ميسي في برشلونة ويسقط في الأرجنتين".