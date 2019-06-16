رياضة | الألومنيوم يحصل على توقيع "حشيش" مالية كفر الزيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الألومنيوم يحصل على توقيع "حشيش" مالية كفر الزيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل مجلس إدارة نادي الألومنيوم، أحد أندية (المجموعة الأولى) في دوري القسم الثاني على توقيع اللاعب محمود حشيش، صانع ألعاب فريق نادي مالية كفر الزيات، لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر.

جاء توقيع اللاعب بمقر النادي، في حضور كلا من ياسر الكناني، المدير الفني للفريق، وصلاح صالح، مدير عام النادي، والمشرف على الفريق، وسيد قاسم، المدير الإداري، ووليد ابو سليم، وكيل اللاعبين.

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وانتقل "حشيش" الموسم قبل الماضي من غزل كفر الدوار، لصفوف نادي الأوليمبي، ثم انتقل الموسم الماضي، لنادي مالية كفر الزيات.

ويعد حشيش ثاني التعاقدات بصفوف الفريق الحمادي، عقب الحصول على خدمات حمادة المعناوي، مدافع شبان قنا.