رياضة | عاجل.. محمد صلاح يرسل هدية غامضة إلى نجم غينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد صلاح يرسل هدية غامضة إلى نجم غينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجأ الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، زميله الغيني نابي كيتا لاعب الريدز، بإرسال "هدية غامضة" له بعد وصوله مع منتخب غينيا إلى مصر استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2019.

وذكر موقع "أفريك فوت" أنه خلال الاجتماع الفني لودية مصر وغينيا المقرر لها اليوم الأحد، فاجأ محمد صلاح نجم الفراعنة المنتخب الغيني بإرسال "هدية غامضة" لصديقه نابي كيتا لاعب منتخب غينيا

وكشف الاتحاد الغيني عن أن هذه المبادرة الطيبة من محمد صلاح لاقت ترحيبًا كبيرًا من جانب نابي كيتا والمنتخب الغيني.

ويلعب منتخب مصر وديا ضد نظيره الغيني اليوم الأحد في الودية الأخيرة قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبل.